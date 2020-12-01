Песков отказался комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Нагорном Карабахе. При этом в Кремле отметили, что в целом транспортные вопросы стоят на повестке дня глав России и Азербайджана.

«Я конкретно эту тему оставлю без комментария», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что некоторое время назад в одном из сообщений Кремля о телефонном разговоре Путина с азербайджанским коллегой говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

«Такую фразу вы у нас в сообщениях найдете. Поэтому темы транспортных коммуникаций - да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария», – отметил пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, относится ли отказ комментировать именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина, Песков подтвердил: «Да».

Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган «положительно отнеслись к идее».

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена в начале ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.