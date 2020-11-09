Алиев заявил о переходе под контроль Баку почти 50 населенных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд сел и стратегических высот в шести районах вокруг Нагорного Карабаха, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагаварт, Беюк Тагаварт, Зарданашен и Шехер Ходжавендского; Шушакенд, Мухтар, Дашалты Ходжалинского; Ашагы Гюздек, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шихлы, Гарамеммедли, Довлетярлы, Хаджылы, Гусейнбейли, Сараджыг Физулинского; Собу, Гарагез, Искендербейли Зангеланского; Галаджыг, Моллагасанлы, Аскерханлы, Йухары Нюсюс, Ашыг Меликли, Нифталылар, Герер, Челебилер Джебраильского; Гараманлы, Хендек, Хемзели, Махрызлы, Хал, Баллыгайа, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Бойунекер, Гарагойунлу, Черели Губадлинского а также села Гюлебурт, Сафиян, Тюрклер Лачинского районов», – сообщил Алиев Twitter.



Алиев также сообщил о взятии под контроль поселка Бартаз и ряда стратегических высот.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуша продолжаются.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у села Каринтак близ Шуши проходит операция по ликвидации группировки ВС Азербайджана.

В Ереване заявили, что в ночь на понедельник Азербайджан нанес удары кассетными боеприпасами по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.