Определен топ социальных проектов конкурса «Лидеры России 2020»

Определен ТОП-10 социальных проектов, реализованных в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Награждение участников третьего сезона конкурса «Лидеры России» за лучшие социальные проекты прошло в онлайн-формате.

«Выполнение задания «Сердце лидера» являлось обязательным условием для выхода в суперфинал конкурса «Лидеры России». Всего поступило более 21 тысячи идей соцпроектов, направленных на решение актуальных проблем. Участники дистанционного этапа оценивали проекты друг друга и ранжировали, по их мнению, в порядке полезности для общества. Таким образом был сформирован рейтинг 1000 лучших проектов. Затем эксперты отсматривали каждый проект и оценивали по таким критериям, как польза для общества, актуальность, масштабность и т.д. В результате были определены 10 лучших социальных проектов задания «Сердце Лидера» третьего сезона конкурса», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат физико-математических наук, директор КФХ «Фестиваль березового сока» Алексей Грибин из Санкт-Петербурга стал победителем задания «Сердце Лидера» с проектом «Сердце фермера». Это онлайн-карта, как называет ее автор «карта-самобранка», на которой фермер или агрохолдинг указывает координаты своего участка и описание продукции, в каком объеме можно безвозмездно собрать и забрать, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В России и странах СНГ во времена Советского Союза существовала традиция собирать остатки овощей на полях. Это делала постоянно, например, моя бабушка. Я тоже собирал в студенческие годы немного. Основная проблема – непонятно на какое поле можно зайти, а на какое нет. Задание «Сердце Лидера» подтолкнуло заняться решением этого кейса. Я переговорил с фермерами и понял, что проект крайне актуален. Тонны остатков списываются и гниют в хранилищах, когда можно раздать нуждающимся, помочь пенсионерам. Поехал на одно из таких хранилищ, и фермер разрешил забрать около 10 тонн продукции, которая по ряду причин не подходила в сети – слишком крупная свекла, кривоватая морковка, мелкая или, наоборот, крупная или с зеленым бочком картошка. Я сам все попробовал дома семьей, проблем не увидел и стал эту продукцию раздавать», – поделился Грибин.

Две тонны овощей Алексей раздал пенсионерам Большой Охты Санкт-Петербурга, 3 тонны – в поселке Воейково Ленинградской области, 1 тонну раздала церковь и около 5 тонн раздали через фудшеринговую группу.

Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Середа из Москвы создал электронную платформу «Бережливая диспансеризация» – помощник врача, позволяющий делать проект рекомендаций по консультациям и обследованиям в полном соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения России. Национальным проектом «Здравоохранение» предусмотрен охват 70% населения страны ежегодными профосмотрами к 2024 году, и платформа «Бережливая диспансеризация», по словам ее автора, должна в этом помочь.

«Идея, что называется, лежала на поверхности. Читая отзывы людей о профосмотрах/диспансеризации достаточно частый комментарий: «Мне не сделали никаких серьезных обследований, разве это диспансеризация?». Другие люди, услышав это, попросту не идут на диспансеризацию. Пациенту нужно знать, какие консультации и обследования ему нужны до визита к врачу. Аналогичные проекты есть в других странах. В приложении телефона или на сайте человек вводит свой пол, возраст, медицинские особенности и получает список обследований, которые ему нужно пройти. Сейчас в России при диспансеризации человек сначала заполняет анкету, после анкетирования врач составляет программу обследований и консультаций. Процесс четко алгоритмизирован, но в нашей стране даже не было попыток его цифровизации. Мы первые. И это не просто алгоритмизация, а настоящие технологии цифровой трансформации», – пояснил Середа.

Проект вышел на федеральный уровень, он был апробирован и частично внедрен в Псковской, Калужской, Владимирской, Сахалинской, Московской областях, в Москве, в Республике Башкортостан. В планах дальнейшее масштабирование проекта.

По словам автора проекта, предварительное удаленное анкетирование решило три основные задачи: привлекло на диспансеризацию тех, кто сомневается или считает ее лишней, снизило нагрузку на врача с помощью автоматического генерирования необходимого перечня консультаций и обследований по результатам анкетирования, повысило удовлетворенность пациентов за счет четкого информирования и подсказок о диспансеризации.

Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», национальный менеджер по аптечному продвижению ГЕРОФАРМ Юлия Лысенко из Санкт-Петербурга в задании «Сердце лидера» победила с проектом «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Задача проекта – помочь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в социальной поддержке государства, в выборе актуальной профессии. Как утверждает Юлия, вдохновение для создания проекта пришло к ней во время подготовки выступления в качестве спикера на сессии в формате TED talks «Мотивирующие истории успеха: как воплощать мечты».

«Когда готовилась к выступлению поняла, что в 11 классе даже не подозревала, какой он мир фармацевтического бизнеса, мои родители тоже это представляли в формате: «будешь работать в аптеке в белом халате». Вторым открытием стало забытое чувство беспомощности – я смотрела в глаза студентам, которые пришли на форум: они понимали, что уже выросли, но до сих пор не понимали, кем же они будут, что их ждет после вуза? К сожалению, есть разрыв между школой и вузом, между вузом и реальной работой. Наши родители не могут нам дать реальную информацию о работе в современном мире», – рассказывает Лысенко.

Автор проект уверяет, открытый диалог между реальными представителями профессий и детьми важен для самоопределения и выбора карьеры. «ХОРОШЕЕ ДЕЛО» состоит из трех компонентов: экскурсий на предприятие, наставничества от успешных представителей отрасли, профориентации и социализации детей и подростков.

«Идею популяризации профессий поддержали выпускники президентской программы и участники конкурса «Лидеры России». С июня 2019 года по февраль 2020 года мы провели 15 мероприятий на предприятиях для 150 несовершеннолетних подопечных Центров социальной помощи семье и детям 10 районов Санкт-Петербурга. На предприятиях, выступивших партнерами проекта, дети познакомились с такими профессиями, как мукомол, инженер, ведущая передачи, газорезчик, медиа-художник, оператор роботов, web-дизайнер, SEO-специалист и другие», – отметила автор проекта.

Проект «ХОРОШЕЕ ДЕЛО» победил в августе 2019 года в кадровом конкурсе «Мой город мои возможности» в задании «Добрый город» и занял 2 место в финале Всероссийской премии «События России 2019» по проекту «Гостеприимная Россия» в номинации «MICE. События деловой направленности в сфере культуры развития социальной сферы». Сейчас проект сфокусирован на создании цифровой платформы с технологиями искусственного интеллекта в области программ для детей и подростков. Автор проекта считает, что инициатива может быть масштабирована на территории всей страны.

Финалист специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020», управляющий директор АО НПФ «Открытие» Юрий Губкин из Санкт-Петербурга стал победителем «Сердца Лидера» c проектом обучающих курсов для людей серебряного возраста «Будь в курсе». Этот проект Юрий начал реализовывать еще в прошлом году, когда вышел в полуфинал второго сезона конкурса «Лидеры России». С командой из 20 человек он разработали обучающую программу, основанную на новейших тенденциях обучения пожилых людей, а также привлек к реализации проекта 30 участников конкурса «Лидеры России».

«Меня поразила история с бабушкой, нацарапавшей пин-код на банковской карте. Потом я стал разговаривать с руководителями благотворительных организаций Санкт-Петербурга, представителями социальных служб. Я спрашивал: «Какие проблемы существуют в городе, как они решаются?». Стало очевидно, что людьми серебряного возраста мало кто занимается, кроме мошенников, а проблем у старшего поколения и так достаточно. Самое приятное, когда польза от того, что ты делаешь – очевидна. Нам на почту пришло письмо от слушательницы, которая, благодаря знаниям, полученным на нашем курсе, смогла дать отпор финансовым мошенникам, пытавшимся «обнулить» ее банковский счет. Некоторые наши бывшие слушатели после семинаров «Будь в курсе!» захотели сами обучиться на лекторов-методистов. В наших планах организовать дополнительную программу такого обучения (это вариант масштабирования и развития проекта). На данный момент у нас 8 человек серебряного возраста, желающих стать лекторами-методистами, и, конечно, мы считаем их частью команды», – сообщил Губкин.

За два года в рамках бесплатного образовательного проекта проведено 23 мероприятия для 1600 людей серебряного возраста. Разработана рабочая версия настольной финансовой игры. Идут переговоры с партнерами с целью проведения занятий на предприятиях ОПК. Мероприятия проекта «Будь в курсе!» стали включать мастер-классы не только о финансовой грамотности, но и блоки по праву, основам здоровья, цифровой грамотности. «Будь в курсе!» получил одобрение властей города Санкт-Петербурга.

К команде проекта «Будь в курсе!» присоединились участники, финалисты и победители конкурса «Лидеры России», победители других проектов платформы «Россия – страна возможностей»: Кубка «Управляй!», конкурса «Мой Город – Мои Возможности» и другие неравнодушные люди.

«На один из наших семинаров неожиданно пришло более 150 человек. Благодаря взаимодействию с правительством Санкт-Петербурга, нам было предоставлено помещение современного молодежного дома «Квадрат». Накануне мы выступали на радио Россия с информацией о проекте и приглашали слушателей на ближайший семинар. Каково же было наше удивление, когда пришло более 150 человек, вместо ожидаемых 30. По сложности и концентрации эмоций – это точно был один из самых лучших моментов за всю историю проекта. «Спасибо за то, что не случился инфаркт и за заботу о пожилых людях нашего замечательного города», – из отзыва нашего слушателя на почту проекта. Общаясь лично с «серебряными» слушателями, полностью открытыми и искренними людьми, я понял, что нам всем зачастую не хватает сопереживания, эмпатии, взгляда на вопрос не с точки зрения цифр и правил, а с точки зрения общечеловеческой морали. Как в обществе, так и на работе – руководители должны быть с людьми и «Быть в курсе!», – добавил Губкин.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020», начальник отдела экономических инструментов поддержки образования и науки департамента экономической политики Министерства образования и науки России Татьяна Насонова из Москвы вошла в ТОП-10 «Сердца Лидера» с проектом «Защита обманутых дольщиков». Как рассказывает автор, идея создать проект пришла, когда друзья семьи оказались в сложной ситуации в связи с банкротством застройщика. Ситуация стандартная – взяли кредит, приобрели жилье на этапе котлована, но дом так и не сдали. Сейчас им приходится жить у родственников и ждать, когда дом достроят.

«К счастью, нам удалось помочь им и другим людям. После чего возник вопрос, почему у нас в стране нет единого окна для граждан, где можно получить консультацию? Друзья семьи, как и иные обманутые дольщики, обошли все возможные кабинеты в поисках решения. Однако никто им не помог. Это обычные люди, которые не знают, что такое банкротство, как себя нужно вести и с чем обращаться в суд, какие права предоставлены им законом. И людям приходится с нуля изучать закон, что влечет за собой множество ошибок. В итоге – процедура банкротства застройщика затягивается, строительство не продолжается. У людей нет денег на жизнь, поэтому нанять дорогостоящих юристов просто невозможно, что приводит к тому, что жители выходят на митинги и пикеты к зданиям государственных органов в поисках ответов на свои вопросы. Отсутствие информации, как показывает практика, приводит к тому, что граждане теряют свои квартиры и деньги, пользуются услугами мошенников, которые обещают решить их проблемы с застройщиками», – объясняет Насонова.

Автор проекта поясняет, в октябре 2019 года на базе МГЮА им. О.Е. Кутафина состоялось совещание с уполномоченными по правам человека в регионах, которые сообщили, что в связи с отсутствием консультационной поддержки со стороны государства, обманутые дольщики приходят к ним в аппарат с целью получения консультаций, а также поддержки в связи с недобросовестными действиями госорганов, судов, арбитражных управляющих и, в первую очередь, застройщиков. Однако в аппаратах уполномоченных по правам человека отсутствуют работники, обладающие необходимыми специальными знаниями. Более того, уполномоченный по правам человека имеет усеченный набор прав и не имеет полноценной возможности вступать в судебные споры с целью защиты их интересов. Поэтому у Татьяны и возникла идея создать проект, который поможет пострадавшим людям и устранит социальную напряженность в регионах.

На текущий момент у автора проекта «Защита обманутых дольщиков» достигнуты предварительные договоренности о реализации проекта с МГЮА им. О.Е. Кутафина и НОЦ по правам человека. Также проектом заинтересовались в Государственной думе РФ, после окончания пандемии планируется дальнейшее его реализация.

«Самые проблемные регионы на текущий момент – это Москва и Московская область. Банкротство застройщиков CУ-155 и Urban Group создали колоссальную социальную напряженность. Поэтому на первом этапе мы планируем запустить пилотный экспертный центр на базе МГЮА им. О.Е. Кутафина с целью закрыть проблемы в этих регионах. Наша задача – дать людям необходимую информацию и оказать помощь. Также проект позволит разгрузить государственные органы от обращений граждан. Параллельно мы прорабатываем регионы, где есть аналогичные проблемы. Уверены, что при поддержке региональных властей и ключевых учебных заведений мы сможем реализовать проект на территории всей страны. Сейчас сделать это сложнее в связи с пандемией. Однако после ее окончания проект заработает на все 100%», – уверяет Татьяна Насонова.

В планах автора проекта – создание на базе ведущих региональных университетов единой системы Экспертных центров защиты обманутых дольщиков из числа студентов и преподавателей, которые могли бы бесплатно давать устные консультации, готовить письменные ответы и юридические заключения, а также представлять интересы людей в судах и государственных органах в случае необходимости.

Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», заведующий сектором Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Наири Варданян запустил проект «Лидеры против ВИЧ» – семинар-тренинг для врачей по обучению вопросов профилактики ВИЧ-инфекции и отношению к ВИЧ позитивным пациентам. В рамках тренинга было проведено 10 профилактических акций и 5 семинаров. Цель проекта – снизить заболеваемость ВИЧ и остановить эпидемию. Наири реализует данный проект уже второй год совместно с общественной организацией «Молодые медики Дона» при поддержке Администрации города Ростова-на-Дону. Знания, полученные врачами первичного звена, считает Наири, помогут улучшить оказание медицинской помощи ВИЧ-позитивным пациентам, повысить выявляемость данного заболевания и тем самым остановить распространение ВИЧ-инфекции в России.

«На реализацию мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции меня вдохновили обратившиеся ко мне за содействием представители некоммерческих организаций. Когда пришло время реализовывать проект «Сердце Лидера», я решил выбрать направление, в котором уже имел большой опыт организации профилактических мероприятий. Проблема ВИЧ-инфекции остается остроактуальной как в мире, так и в нашей стране. Я считаю, чем больше источников информирования и получения населением информации, тем больше вероятность минимизировать риски распространения инфекции», – рассказывает о создании проекта победитель проекта «Сердце Лидера» Наири Варданян.

По словам финалиста специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих – это важная характеристика современного лидера. Лидер должен быть примером, а для лидера здравоохранения особенно важно нести личный пример здорового образа жизни.

Победитель специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020» Азат Имамов из Елабуги вошел в ТОП-10 задания «Сердце Лидера» с профориентационным проектом для подростков из детских домов «Татарстан – земля возможностей для всех детей». В течение двух лет после устройства в международную производственную компанию Азат прошел путь от инженера до руководителя производственной площадки и своим опытом он делится на уроках.

«Существует неутешительная статистика, что подавляющее большинство выпускников детских домов и интернатов в России попадают под негативное влияние улиц и в итоге оказываются либо на скамье подсудимых, либо ведут асоциальный образ жизни. И лишь немногие могут адаптироваться в обществе. Проанализировав причины, мы пришли к выводу, что отсутствие занятости и интереса к трудовой деятельности у данных подростков является толчком к их первым преступлениям. Наш социальный проект поможет вызвать интерес у подростков к трудовой деятельности, показать, как эти люди нужны в нашем обществе и как они необходимы на своих рабочих местах. Меня вдохновил этот проект, так как моя мама сама воспитывалась в детском доме и всю свою жизнь проработала в приюте, поэтому я знаю о наиболее острых проблемах детей в детских домах», – сообщил Азат Имамов.

После предварительных договоренностей с руководством «ОЭЗ Алабуга» и региональными органами исполнительной власти, в рамках социального проекта «Татарстан – земля возможностей для всех детей» была проведена серия профориентационных дней на предприятиях «ОЭЗ Алабуга», в результате которых дети познакомились с процессами производства и наиболее востребованными профессиями, которые помогут им в карьере. Созданы программы по обучению рабочим и инженерным специальностям по заказу предприятий «ОЭЗ Алабуга». Создан специальный курс (до 100 человек) на базе Елабужского технического колледжа. Сейчас начато строительство общежития для студентов.

Участник конкурса «Лидеры России 2020», заместитель начальника управления ООО «РН-БашНИПИнефть» Артем Апокин из Уфы в рамках задания «Сердце Лидера» запустил проект Букшеринг.рф – это сервисная платформа, которая позволяет объединить частные коллекции бумажных изданий и библиотеки в единый библиотечный фонд, обеспечивая пользование им читателями по принципу единого абонемента. После презентации проекта «Лидерам России» к нему стали присоединяться единомышленники со всей страны – из Орска, Санкт-Петербурга, Москвы, Стрежевого, Чебоксар, Краснодарского края. По словам Артема, в век цифровизации любителей посидеть с бумажным томиком становится все меньше, и эта платформа как раз позволяет навести мостик между цифровым и материальным миром. Букшеринг.рф создан для частных собирателей и библиотек, не желающих, чтобы издания просто пылились на полках, студентов, молодых специалистов, школьников и их родителей, библиофилов и библиоманов, просто любознательных людей, стремящихся через книги к новым знаниям и эмоциям.

Полуфиналист основного трека и специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», старший биолог-разработчик ООО «Мел Саенс» Ярослав Андреев из Санкт-Петербурга победил в задании «Сердце Лидера» с проектом «Невозможное – это не навсегда». Задача проекта – популяризация альпинизма среди молодежи и создание альпинисткой школы нового поколения. Командой прочитан курс лекций и проведены практические занятия по медицинской помощи для альпинистов, также курс лекций по узлам, снаряжению, питанию, ориентированию в горах и метеорологии. Организованы выезды в Крым и Восточный Саян. Кроме того, уже проведен анализ, выбраны места для расположения круглогодичного тренажера и проведены переговоры с главой Красногвардейского района Санкт-Петербурга о выделении участка для строительства тренажера. На сегодня подготовлен технический проект, разработаны чертежи для постройки открытого скалодрома для драй-тулинга и готовятся документы для реализации.

После реализации данного проекта в Санкт-Петербурге планируется масштабирование на другие города с возможным проведением круглогодичных соревнований на данных скалодромах.

Участник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», региональный менеджер департамента аптечных продаж Свердловской, Челябинской и Курганской областей ООО «Пауль Хартманн» Ирина Овчинникова из Екатеринбурга вошла в ТОП-10 задания «Сердце Лидера» с проектом «Школа ухода за малоподвижными пациентами». Это социальный проект по профилактике возникновения пролежней, в рамках которого проходят обучающие занятия, как правильно выбрать средство ухода, как очищать кожу больного и чем обрабатывать, что нужно предпринять при первых признаках появления пролежневой язвы.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.