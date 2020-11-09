Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару 9 ноября 2020, 10:25 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,1%, до 77,33 руб., курс евро – на 0,06%, до 91,955 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передает ТАСС. К 10.21 курс доллара находился на уровне 76,82 руб. (-0,76%), евро опускался до 91,3850 руб. (-0,71%).

