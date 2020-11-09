Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 1 тыс.

Во время пресечения акций протеста в Минске и некоторых других городах Белоруссии в воскресенье правоохранительные органы республики задержали более 1 тыс. человек, сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

На сайте центра опубликован список задержанных демонстрантов, в котором числятся более 1 тыс. человек. Подавляющее большинство предполагаемых участников акций протеста взято под стражу в Минске, несколько человек – в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах, передает ТАСС.

Участники протеста оппозиции под названием «Марш народовластия» в Минске в воскресенье не смогли сформировать единой колонны. Акция вылилась в протест разрозненных групп общей численностью несколько тысяч человек, собиравшихся на разных улицах центра белорусской столицы, их активно задерживали сотрудники органов правопорядка. Задержания участников протестов против политики белорусских властей продолжились в Минске вечером, спустя несколько часов после завершения марша.

Ранее правозащитники сообщали о 425 задержанных во время протестов в Белоруссии. В числе задержанных оказались корреспонденты российских информационных агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня». Также была задержана победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2008» Ольга Хижинкова.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.