На митинге в Минске задержали бывшую «Мисс Беларусь»

Сотрудники белорусского ОМОНа задержали в воскресенье около 20 женщин – участниц протестного марша на площади Свободы в центре Минска, в их числе оказалась медийная личность, победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2008» Ольга Хижинкова, сообщают очевидцы.

Всех задержанных женщин посадили в автозаки и увезли, передает ТАСС.

Отмечается, что силовики оцепили почти весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. Именно здесь находятся самые многочисленные группы участников «Марша народовластия», которые так и не сформировали колонну для организованного шествия.

Ольга Хижинкова – белорусская модель, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2008», участница международного конкурса «Мисс Мира».

Напомним, на воскресенье в Минске и других городах Белоруссии были запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция собиралась провести марш. Силовики со щитами встречают протестующих, стянута спецтехника, в том числе водометы. Очевидцы сообщили, что слышны хлопки: возможно, это светошумовые гранаты. На протестах задержали корреспондентов ТАСС и МИА «Россия сегодня».

Накануне, 7 ноября, сообщалось о задержаниях на «марше медиков» в Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались в республике после прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов.