В Минске задержали корреспондентов ТАСС и МИА «Россия сегодня»

Корреспонденты российских информационных агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня» Юрий Шамшур и Татьяна Ильясова были временно задержаны в воскресенье при освещении акции протеста в Минске.

Отмечается, что на журналистах были жилеты с надписью «Пресса» и они имели при себе аккредитацию МИД Белоруссии, однако сотрудники милиции попросили пройти их в фургон для перевозки задержанных с целью проверки документов. Как только оба корреспондента оказались внутри, у них отобрали мобильные телефоны, а их самих заперли в металлической клетке вместе с другими задержанными, после чего всех отвезли в Партизанское РУВД на окраине столицы, передает ТАСС.

После этого журналистов продержали около 20 минут, а затем отпустили без разъяснения причин задержания. Это уже не первый случай задержания аккредитованных репортеров в Минске во время выполнения ими профессиональных обязанностей.

Белорусские правоохранители подтвердили, что проводят задержания в Минске, людей отвозят в территориальные РУВД.

«Акция несанкционированная, некоторых ее участников доставляют в территориальные РУВД», – отметила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Кроме того, сообщается, что силовики со щитами встречают в воскресенье протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы.

На проспекте сосредоточена спецтехника, в том числе водометы. Большая колонна протестующих направлялась в сторону стелы «Минск – город-герой». Однако навстречу им выдвинулись силовики, люди разбегаются. С Заславской улицы десятки сотрудников правоохранительных органов бегом направились к холму у стелы, где также собрались люди. Очевидцы сообщают, что слышны хлопки: возможно, это светошумовые гранаты.

В Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.