В Белоруссии начались задержания протестующих на «марше медиков»

ОМОН Белоруссии задержал несколько десятков протестующих возле первой Городской клинической больницы в Минске на «марше медиков».

Примерно в 12.10 на возле больницы в Минске собрались несколько десятков протестующих, к которым тут же подошла группа бойцов ОМОН. Они начали уводить протестующих в микроавтобусы, забрали всех присутствовавших на «марше медиков», передает РИА «Новости».

Правоохранители Белоруссии стянули дополнительные силы к предполагаемому месту проведения несанкционированной акции протеста в районе белорусской станции метро «Академия наук».

До начала несанкционированного массового мероприятия на стоянке возле больницы заметно значительное милицейское усиление, припаркованы микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, городской автобус, в котором, предположительно, находятся силовики. Милиционеры выборочно проверяют документы у проходящих граждан. Отмечается, что в настоящее время возле больницы продолжают дежурить сотрудники милиции, но обстановка спокойная.

Ранее оппозиция призвала белорусских медицинских работников, не согласных с политикой действующих властей республики и итогами президентских выборов, принять участие в субботу в несанкционированной акции возле первой Городской клинической больницы в Минске. Начало акции намечено на 12.00 (совпадает с мск).

Ранее представители белорусской оппозиции пригласили инвалидов выйти в четверг в Минске на «Марш людей с неограниченными возможностями» против политики президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, 18 октября в Минске прошли очередные акции протеста. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

В сентябре Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.