Оппозиция собралась вывести инвалидов против Лукашенко

Представители белорусской оппозиции пригласили инвалидов выйти в четверг в Минске на «Марш людей с неограниченными возможностями» против политики президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Организаторы призвали инвалидов собраться в Минске, а также в других городах Белоруссии. «Участники, берите с собой: цветы, плакаты, флаги; удостоверение инвалида; наклейки «знак инвалида»; медицинские маски. Приглашаем присоединиться к Маршу людей с инвалидностью любого типа, не только колясочников! Одевайтесь тепло, берегите себя!», – говорится в сообщении, размещенном в оппозиционных соцсетях.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала работников Белорусской железной дороги объявить забастовку.

В минувшее воскресенье в Минске прошли очередные акции протеста. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

В прошлый вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.