Сборная России по хоккею обыграла по буллитам шведов в Кубке Карьяла 7 ноября 2020, 17:42 Текст: Абдулла Шакиров

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции во втором матче первого этапа Евротура – Кубке Карьяла, проходящем в Хельсинки. Подопечные Игоря Ларионова обыграли шведов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). На 56-й минуте сборная Швеции благодаря шайбе Антона Ведина открыла счет, спустя три минуты россияне восстановители равенство – гол на счету Родиона Амирова. В серии буллитов победную шайбу забросил Василий Подколзин, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная России сыграет с чехами. В первом матче Кубка Карьяла россияне разгромили сборную Финляндии со счетом 6:2.

