Путин и Макрон обсудили теракты во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, они обсудили недавние теракты во Франции, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин сообщил президенту Франции «о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение». Политики подтвердили настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по урегулированию ситуации на Украине. Они акцентировали внимание на необходимости неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» и всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате».

«Отмечена также близость позиций и оценок России и Франции по ситуации в Ливии. Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались в пользу активизации усилий с целью скорейшей нормализации обстановки в этой стране», – говорится в сообщении.

Главы государств высказали заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе в налаживании связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.

Напомним, во Франции осенью произошло несколько громких нападений, президент России направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после терактов в стране.