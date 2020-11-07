ЕК заявила о серьезных разногласиях с Британией по Brexit

Между Брюсселем и Лондоном все еще существуют большие разногласия по вопросам новых условий после выхода Великобритании из Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подвели итоги сегодняшних переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Был достигнут определенный прогресс, но сохраняются большие разногласия, особенно в том, что касается равных условий и рыболовства. Мы продолжим работу на следующей неделе», – написала глава ЕК в Twitter.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.

В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса. В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

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