В Тулу прибыл «Поезд Победы»

В город-герой Тулу в четверг прибыла иммерсивная инсталляция на движущемся поезде под названием «Поезд Победы», сообщили в правительстве Тульской области.

Организаторов выставки приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В обращении Дюмина, в частности, говорится: «Важно, чтобы молодые люди не только помнили о подвиге предков, но и понимали, через какие тяжелые испытания они прошли. И такие проекты, как «Поезд Победы», помогают нашим ребятам прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что этот масштабный исторический проект является в полном смысле слова уникальным.

«Экспозиция поражает своей глубиной, погружением в тему, техническими решениями, которые, можно сказать, оживляют события военных лет. Благодарю организаторов проекта за создание такого музея. Он, безусловно, вносит значительный вклад в дело патриотического воспитания детей и молодежи», – подчеркнула министр.

Экспозиция поезда имеет цельную композицию, каждый из восьми вагонов посвящен отдельной теме. Посетители музея могут увидеть жизнь и быт довоенного Ленинграда, оказаться в «настоящем» окопе во время сражения, «помочь» раненым солдатам, «поучаствовать» в подготовке наступательной операции «Багратион».

Поезд уже побывал в Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Смоленске и Туле. Впереди еще восемь городов. Следующий – Курск, затем Керчь, Феодосия и Севастополь. Обратно состав вернется уже в начале 2021 года.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки экспозиция работает в демонстрационном режиме. Число посетителей ограничено: не более 300 в каждом городе. Группы уже сформированы. Выставка проходит с соблюдением всех мер безопасности. На входе посетителям измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Возрастной ценз выставки – старше 12 лет.

В Туле «Поезд Победы» пробудет до 6 ноября включительно. Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист». Молодая команда специализируются на трехмерных панорамах.

В этом году в связи с требованиями Роспотребнадзора посетить экспозицию могут только организованные группы. А в 2021 году, с учетом снятия ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, уникальную экспозицию «Поезда Победы» смогут посетить в течение недели все желающие.