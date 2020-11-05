Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности в Карабахе

Москва призывает Ереван и Баку в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и не допускать вмешательства внешних сил, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В течение недели обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта оставалась напряженной, отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения сторон, целями становились и гражданские объекты. Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, нужно «на практике» вести дело к прекращению огня и деэскалации напряженности, а также к возобновлению переговоров для мирного урегулирования.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.