Подсчеты итогов выборов в США стали интернет-мемом

Пользователи соцсетей высмеивают подсчеты итогов выборов в США, создавая мемы на эту тему.

Так, российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram опубликовала картинку с подписью «Логотип выборов в США».

Авторы телеграм-канала «Червонец Андрей» опубликовали этот же график с подписью «Вы не понимаете, это другое».

Российский политический деятель, публицист, блогер Егор Холмогоров опубликовал в Telegram свой вариант логотипа выборов, подписав его: «Постфрауда» (fraud – мошенничество – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «больше всего вопросов вызывает голосование в Мичигане и Висконсине».

«Там мы наблюдали картину, когда вначале комиссии остановили подсчет голосов, потом он возобновился, и внезапно нашли 100 тыс. бюллетеней в обоих штатах со стопроцентным результатом за Байдена. Сотрудники избиркомов говорят, что они долго считали бюллетени и не вносили результаты какое-то время, что само по себе подозрительно. Но главное, что 100% голосов за одного кандидата – это очень маловероятно», – сказал эксперт.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов палаты представителей и треть сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.