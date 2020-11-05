Власти Польши отложили публикацию решения суда о запрете абортов

Публикацию решения Конституционного суда Польши о запрете абортов решено отложить, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

Он считает, что Польше требуется «общественное спокойствие вокруг этих тем, а также обсуждение специалистов по этике, юристов и врачей того, как урегулировать вопрос после решения Конституционного суда». Мюллер заявил, что сейчас необходимо «все обдумать». При этом, по его словам, «рано или поздно это решение будет опубликовано», поскольку «такова природа конституционных положений». Пресс-секретарь кабмина заявил, что «охлаждение эмоций будет лучшим решением, а потом и дебаты в парламенте», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.

В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Протестующие перекрывали дороги, в Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Польше.