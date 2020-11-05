Глава фракции «Слуга народа» поддержал идею о роспуске Рады

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал возможность роспуска Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским.

Арахамия выразил уверенность, что Зеленскому следует «перезагрузить» парламент, если возникнет «системное недопонимание президента и его же собственной фракции». По мнению главы фракции, такое решение будет «вполне понятным». Арахамия в таком случае намерен пойти на новые выборы, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Напомним, Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как КСУ отменил часть закона «О предотвращении коррупции».

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