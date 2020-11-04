Эпидемиолог назвал новый симптом коронавируса

Заложенность ушей также является одним из симптомов коронавируса, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19», – передает РИА «Новости» ее слова.

Пшеничная добавила, что, согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак, при этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания.

По ее словам, этот признак может встречаться и при ОРВИ. Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, то необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.

Ранее сообщалось, что ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса. Также испанские ученые выяснили, что общего у 80% COVID-положительных пациентов. Кроме того, ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новые признаки вызываемого коронавирусом заболевания.