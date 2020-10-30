Обнаружен новый нетипичный симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса: пациенты могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами.

Согласно обследованию пациентов с COVID-19, проявляться заболевание может не только типичными симптомами в виде кашля и повышенной температуры, но и как раздражения на пальцах ног, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

По словам ученых, у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах и сами стопы. Явление длилось от одной до четырех недель. Однако у ряда пациентов симптом сохранялся и в течение нескольких месяцев.

С чем связано такое проявление COVID-19, ученые собираются установить. Ученые отметили, что ранее медицина не выделяла подгруппу пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания.

Ранее психолог Сергей Ланг поделился наблюдениями членов семьи о редких проявлениях вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Также испанские ученые выяснили, что общего у 80% COVID-положительных пациентов. Кроме того, ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новые признаки вызываемого коронавирусом заболевания.