Литва захотела бесплатно выдавать визы «преследуемым» белорусам

Министерство иностранных дел Литвы предложило бесплатно выдавать визы жителя Белоруссии, преследуемых властями у себя на родине. Мера должна вступить в силу уже 1 декабря.

Проект постановления должен быть обсужден во вторник на заседании правительства Литвы, пишет РИА «Новости».

Бесплатные визы предлагается выдавать белорусам после подачи заявления в литовские госучреждения либо зарегистрированные в Литве неправительственные организации, осуществляющие правозащитную деятельность. Сообщается, что на сегодня литовские власти выдали жителям Белоруссии 674 разрешения на въезд по особым гуманитарным обстоятельствам, из них 264 человека уже въехали на территорию Литвы.

Ранее президент прибалтийской республики Гитанас Науседа в разговоре с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что Литва продолжит оказывать поддержку белорусскому народу, основанную на «собственном опыте и болезненных уроках истории». Он также отметил необходимость новых санкций Евросоюза в отношении Минска.

В ноябре Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против Белоруссии фамилиями 28 чиновников, которым теперь также запрещен въезд в Прибалтику.