Мишустин провел переговоры с Пашиняном Визит Пашиняна в Москву отменен 30 ноября 2020, 19:07 Текст: Елизавета Булкина

Заседание межправсовета ЕАЭС пройдет дистанционно, поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет в Москву, сообщили в пресс-службе армянского правительства. «Заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в дистанционном режиме, следовательно в Москву не поедет не только премьер-министр Армении, но и главы правительств других стран», – передает сообщение армянского кабмина РИА «Новости».



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин проинформировал Пашиняна, что с учетом эпидемической ситуации обратился к Евразийской экономической комиссии с предложением провести в удаленном режиме запланированное на 4 декабря заседание Евразийского межправительственного совета.

