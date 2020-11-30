Мишустин провел переговоры с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с главой правительства России Михаилом Мишустиным вопросы двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Пашинян провел телефонную беседу с Мишустиным по инициативе последнего. (…) Собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Мишустин проинформировал Пашиняна, что с учетом эпидемической ситуации обратился к Евразийской экономической комиссии с предложением провести в удаленном режиме запланированное на 4 декабря заседание Евразийского межправительственного совета.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент России Владимир Путин.