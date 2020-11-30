МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств к участникам незаконных акций

Белорусское МВД подтверждает применение спецсредств в отношении участников незаконных акций под названием «Марш соседей», которые прошли в 29 ноября, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В ведомстве указали, что нарушение законодательства о массовых мероприятиях имело место в Минском районе. Несмотря на разъяснительную беседу, которую провели белорусские правоохранители, граждане становились в «сцепку», грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали и пищали.

«В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ)», – говорится в сообщении МВД Белоруссии в Telegram.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в ходе протестов 29 ноября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек». «По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно- процессуального законодательства», – добавили в МВД Белоруссии.

Напомним, участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска. Задержания прошли в районе улицы Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть. Задержания также прошли в районе метро «Пушкинская», на Партизанском проспекте, задержаны граждане в микрорайоне Уручье. Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».