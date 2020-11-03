Разработчик «Ярса» назвал главный принцип развития ядерных сил России

При развитии ядерных сил Россия должна руководствоваться принципом минимальной разумной достаточности, а не принципом паритета, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава» Юрий Соломонов.

«У нас с точки зрения паритета на сегодняшний день существует абсолютная гарантия безопасности России. Другое дело, что сам подход этот, по моему убеждению, я об этом не раз писал и говорил, что для Российской Федерации опираться на термин «паритет», прежде всего с точки зрения стратегических ядерных вооружений – это не самая лучшая стратегия», – цитирует ТАСС Соломонова.

По его мнению, гораздо более востребованной является стратегия развития стратегических ядерных сил по принципу «минимальной разумной достаточности».

В качестве примера генконструктор МИТ привел опыт Франции, Англии и Китая, где нет такого большого количества ядерных боезарядов и их носителей, как у России и США.

«И ничего, все нормально происходит. У нас же с советских времен, тогда это, может быть, было в известной степени политически обоснованно, главенствовало положение, согласно которому паритет – главное. Сегодня время прошло, и нужна политическая смелость для того, чтобы провозгласить совсем другую доктрину поведения в этой области», – уверен он.

Также Соломонов отметил, что заложенные при разработке баллистической ракеты подводных лодок «Булава» решения подтвердили свою дееспособность и «на сегодняшний день морская составляющая находится в надежных руках».

По его мнению, «Булава» с самого начала летала «очень неплохо». «Вся эта болтовня относительно того, что низкая надежность, это непрофессиональные разговоры, на которые реагировать не надо. Мы главным критерием оценки разработки считаем то, что мы не внесли ни одного конструкторского изменения в работу с самого начала. Ни одного», – отметил генконструктор МИТ.

Он добавил, что имевшие место отказы ракеты при испытаниях были следствием производственного брака и состояния промышленности.

По словам Соломонова, он потратил огромное количество сил, чтобы доказать в первую очередь Минобороны, что нужно переходить на новое твердое топливо.

«Никто не верил в то, что можно было в эти кошмарные годы сделать что-то в области специальной химии, но мы сделали это. Мы – это не только головная организация, но и огромное количество предприятий, которые занимались этой разработкой», – сказал он.

Ранее Соломонов выразил уверенность, что потенциал ядерных сил России «гарантированно избыточен».

Напомним, в сентябре самое восточное в России ракетное соединение РВСН перевооружили на мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс».

В ноябре 2017 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев сообщил, что все дивизии РВСН, имеющие на вооружении мобильные пусковые установки, до 2026 года будут перевооружены на стратегические ракетные комплексы «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической оснащенной разделяющейся головной частью.