Взрыв произошел на химзаводе на северо-западе Китая

На химическом заводе в городе Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу, Северо-Западный Китай) во вторник утром произошел взрыв, сообщило Центральное телевидение КНР.

Согласно опубликованным в Сети снимкам, после взрыва на химическом заводе начался пожар. К предприятию стянута специальная техника, ведется борьба с огнем, передает ТАСС.

Напомним, в марте 2019 года на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 44 человека, еще около 640 человек получили травмы разной степени тяжести. Взрыв был настолько мощным, что вызывал землетрясение.

В 2015 году в Китае произошло сразу несколько взрывов на химзаводах. Так, в декабре произошел взрыв на нефтехимическом заводе в китайском городе Ланьчжоу. Кроме того, в китайской провинции Шаньдун взрывы произошли в октябре и дважды – в августе.