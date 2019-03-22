Взрыв на химзаводе в Китае попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» в Китае.

На кадрах запечатлен мощный взрыв, после которого огонь и клубы дыма моментально распространяются вокруг.

In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 2 pic.twitter.com/koU0WJN3iA — Samuel (@chnsed) 21 марта 2019 г.

Напомним, в результате взрыва на китайском химзаводе погибли 44 человека, еще около 640 человек получили травмы разной степени тяжести.