Онищенко выступил против всеобщей вакцинации россиян от COVID-19

Прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население России, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска», – цитирует НСН Онищенко.

По его словам, в группу риска входят, не только пожилые люди, но и россияне с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи.

«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», – врач.

Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это «серьезная иммунобиологическая операция».

«Кстати, не все смогут сделать прививку, так как при некоторых заболеваниях это противопоказано. Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше», — подытожил он.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе-феврале, группы риска будут привиты уже в декабре.