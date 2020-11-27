Минобороны напомнило Германии о трагических последствиях диалога с Россией с позиции силы

Диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло», – заявил официальный представитель Минобороны, передает РИА «Новости».

По его словам, уже не впервые заявления некоторых немецких политиков по диалогу с Россией «напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда». Конашенков напомнил, что «госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе», передает ТАСС.

«Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», – заявил официальный представитель ведомстве.

В среду министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы». В ответ на это сенатор Франц Клинцевич напомнил министру обороны Германии о последствиях разговора с Россией «с позиции силы».