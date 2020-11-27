Эрдоган обсудил с Путиным импорт вакцин от коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос импорта вакцин от коронавируса, Анкара следит за их применением и надеется на скорое использование у себя.

«Сейчас вакцины разрабатываются в России, Китае, у нас… Мы говорим об импорте вакцин с зарубежными коллегами, и с Путиным я тоже говорил. Мы внимательно наблюдаем за результатами применения вакцин, и надеюсь, скоро сможем их использовать в нашей стране в широком масштабе», – сказал турецкий лидер, передает РИА «Новости».

Телефонный разговор лидеров России Турции состоялся во вторник. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган высказались за дальнейшее взаимодействие в борьбе с COVID-19, приоритетом назвали координацию в разработке и производстве вакцин.

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero договорились о производстве в Индии более 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.