Путин и Эрдоган обсудили Карабах, Ливию и Сирию

Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили канцелярия турецкого лидера и пресс-служба Кремля.

Сообщается, что «обсуждались шаги по улучшению отношений между двумя странами, в первую очередь по увеличению объема торговли». Кроме того, лидеры России и Турции обсудили Нагорный Карабах, Ливию и Сирию. Эрдоган выразил надежду, что совместный наблюдательный центр, который должен способствовать «решению проблемы в Нагорном Карабахе и обеспечению стабильности в регионе на постоянной основе», начнет действовать в ближайшее время, передает ТАСС.

Говоря о Сирии, Эрдоган заявил, что там, «как в случае с Карабахом», для «окончания конфликта» необходимо «предпринять быстрые и конкретные шаги». Также президент Турции «подчеркнул, что для сохранения единства и целостности Ливии необходимо поддерживать сотрудничество между Турцией и Россией как на политическом, так и на военном уровне», передает РИА «Новости».

В Кремле уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Как сообщается на сайте Кремля, «детально и во всех аспектах обсуждён ход реализации договоренностей» России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Путин рассказал о «деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения». Была «подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем». Кроме того, российский и турецкий лидеры согласились, что нужно последовательно и в полной мере реализовать «решения, направленные на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе».

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«Рассмотрены также актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на важность активизации торгово-экономических связей. Выражен настрой на дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с пандемией коронавируса. В качестве приоритетной задачи обозначена координация усилий по разработке, производству и применению вакцин», – сообщила российская сторона.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах. Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре.

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