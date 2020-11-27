Байден пригласил Тихановскую на инаугурацию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала встречу с избранным президентом США Джо Байденом, об этом она сообщила в интервью белорусским СМИ.

Видеозапись интервью Тихановской порталу Belsat появилась на YouTube.

По ее словам, Байден прислал ей приглашение на церемонию инаугурации.

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», – рассказала она.

При этом со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась. При этом действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Демократическая партия проиграла на выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Днем ранее он пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

При этом Тихановская еще 8 ноября поздравила Байдена с «заслуженной победой».