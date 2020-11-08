Тихановская поздравила Байдена с «заслуженной победой»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поздравила кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на американских выборах.

«Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие беларусы, живущие в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой. Беларусы всего мира поздравляют народ США с новым президентом», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тихановской.

«Я уверена, под руководством нового лидера народ США будет процветать, а беларусско-американские отношения – улучшаться. Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки беларусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», –заявила Тихановская, отметив, что в США «была настоящая гонка идей, программ и команд».

Напомним, в прошлую среду Байден призвал международное сообщество значительно расширить санкции в отношении лиц из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он также выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп «отказывается высказываться» в поддержку белорусского народа.

Ранее с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон. С поздравлениями к Байдену поспешил и президент Украины Владимир Зеленский. А генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

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