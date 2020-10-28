Байден призвал расширить санкции против окружения Лукашенко

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден призвал международное сообщество значительно расширить санкции в отношении лиц из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Международное сообщество должно значительно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах, где они хранят свои украденные богатства», – приводит ТАСС текст заявления Байдена на сайте предвыборного штаба кандидата на пост президента США от Демократической партии.

«На посту президента я также буду действовать совместно с нашими европейскими партнерами и союзниками с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Беларуси. <...> Я буду продолжать выступать вместе со Светланой Тихановской и народом Беларуси с призывом к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и проведению свободных и справедливых выборов с тем, чтобы белорусы, наконец, могли воспользоваться теми демократическими правами, в борьбе за которые они понесли такие жертвы», – заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии.

Байден также выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп «отказывается высказываться» в поддержку белорусского народа. При этом, по словам кандидата в президенты США от демократов, сам он «намерен поддерживать демократические чаяния» белорусов и «осуждает возмутительные нарушения прав человека».

Напомним, 2 октября Минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло. Помимо этого, Госдепартамент США объявил о введении визового стоп-листа, в итоге общий список попавших под санкции лиц увеличился до 25 человек. При этом сохраняются рестрикции против 16 лиц, которых Вашингтон считает причастными к преследованию протестующих и фальсификациям на выборах 2006 года. Среди них президент Александр Лукашенко и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Госдеп не привел конкретных персоналий, кому теперь закрыт въезд в США, отметив лишь, что визовый запрет касается 24 граждан. В Госдепартаменте США пообещали продолжить привлекать власти Белоруссии к ответственности за «подрыв демократии» в республике.

Кроме того, 2 октября ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. Позже Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями, если ситуация в республике не изменится.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.