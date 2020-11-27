В Госдуму внесли проект о реформе похоронного дела

Депутат Госдумы Антон Жарков внес нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей, текст проекта опубликован в базе ГД.

«Предлагается установить в качестве основания осуществления деятельности по организации похорон юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключение ими с уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Также проектом определяются условия такого соглашения, порядок его заключения, основания и порядок его расторжения. При этом в целях упорядочения взаимодействия специализированных служб и лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон, предусматривается прием заказов на организацию похорон исключительно через пункты приема заказов или диспетчерские центры.

В качестве оснований расторжения соглашения в одностороннем порядке предлагается установить существенное нарушение специализированной службой условий такого соглашения, привлечение ее к административной ответственности или отдельных ее лиц в течение трех лет.

Это будет распространяться на нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение требований по приему заказов на организацию похорон и незаконные действия по получению и распространению информации о смерти граждан (персональных данных). Устанавливается также порядок контроля за выполнением обязательств по выполнению указанных требований посредством организации и проведения уполномоченным органом проверок.



Законопроектом также устанавливаются общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений, порядок учета мест захоронений посредством ведения реестра мест захоронений уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела.



Помимо этого, в соответствии с законопроектом, на федеральном уровне концентрируются полномочия по установлению требований, которые должны быть едиными на территории Российской Федерации.



В частотности, предусматривается единое регулирование порядка захоронения отдельных категорий лиц (лиц, которые могут быть погребены на Федеральном военном мемориальном кладбище, лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта, и так далее), установление порядка инвентаризации кладбищ и мест захоронения, минимального перечня предметов, необходимых для безвозмездного погребения, и требований к ним, утверждение порядка создания и ведения единого реестра недобросовестных специализированных служб.

К полномочиям регионов предлагается отнести установление требований, в отношении которых допускается дифференциация с учетом регионального аспекта, включая требования к организации похорон, оказанию ритуальных услуг и их качеству, к объектам похоронного назначения и порядку их содержания, к организациям, оказывающим ритуальные услуги, утверждение типовых форм соглашения, договора на организацию похорон, установление порядка признания кладбищ открытыми, закрытыми или кладбищами специального режима использования. Также власти регионов будут утверждать порядок установки намогильных сооружений, общие правила содержания объектов похоронного назначения, предоставление на государственных кладбищах мест захоронения, в том числе для создания семейных (родовых) захоронений, а также ведение реестра специальных служб, с которыми заключены соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон. Кроме того, предполагается вести учёт мест захоронения, участков захоронения и требований к пространственному описанию местоположения места захоронения, участка захоронения, позволяющих однозначно идентифицировать его местоположение.



К полномочиям органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и городских поселений в сфере похоронного дела предлагается отнести утверждение правил содержания муниципальных кладбищ.



Земельный кодекс Российской Федерации дополняется положением, допускающим передачу в безвозмездное пользование централизованным религиозным организациям или с их согласия религиозным организациям, входящим в их структуру, для создания государственных или муниципальных вероисповедальных кладбищ.