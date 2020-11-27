СМИ: Яшин может возглавить политическую партию

Блогер Алексей Навальный теряет популярность, поэтому скоро его заменит московский депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин, который якобы возглавит некогда известную политическую партию ПАРНАС. Об этом пишет автор одного из немецких изданий Артур Поланский.

Во второй половине 2021 года в России начнется новый электоральный цикл, связанный с выборами в Государственную думу. Тогда, по мнению автора зарубежного издания, «внесистемная прозападная оппозиция» вновь попытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, пишут «Дни.ру».

Как пишет журналист со ссылкой на сотрудницу «Фонда борьбы с коррупцией» Марию Певчих, которая якобы передала немецким спецслужбам бутылку со следами отравляющего вещества «Новичок», Навальный не смог оправдать ожидания кураторов, в связи с чем они ищут «новое лицо». В частности, Певчих утверждает, что политическую партию ПАРНАС может возглавить Илья Яшин, чтобы «выполнить задачи, которые перед ним поставят западные спецслужбы».

Ранее автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники написал, что западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.