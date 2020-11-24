Стало известно о планах Запада заменить Навального женой

Автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники пишет, что западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.

«Имя … Алексея Навального несколько месяцев не сходило с первых полос ведущих европейских и мировых СМИ. … Даже (канцлер Германии) Ангела Меркель стала жертвой этой широкомасштабной информационной кампании по продвижению господина Навального. Ведь как иначе можно объяснить пристальное внимание к Навальному со стороны федерального канцлера и целого ряда государственных структур от министерства иностранных дел и бундестага до бундесвера? Внимание к политическому активисту, чьи слава и поддержка в России измеряются не миллионами голосов на выборах, а максимум сотнями тысяч просмотров скандальных видео в YouTube», – пишет Маттиас Фритц в Abendlich Hamburg, перевод статьи которого приводит ИноСМИ.

По его словам, «Навальный как популярный российский политик, претендующий на борьбу за власть в Кремле, еще до истории с отравлением попал в поле зрения западных спецслужб. … Они оперативно провели закрытое (тайное) социологическое исследование на территории России, чтобы установить реальную популярность господина Навального среди российских граждан». Как отмечает Фритц, западные спецслужбы «пришли к выводу, что Навальный как политик – неудачник, а созданные им в регионах поддерживающие структуры – «штабы Навального» – в последнее время без какого-либо нажима со стороны властей быстро закрываются». «Хуже всего для Алексея то, что народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика», – говорится в статье.

Он также обращает внимание на несоответствия в ситуации с отравлением блогера. «В самом начале этого спектакля речь шла о том, что в организме Навального обнаружено химическое боевое вещество «Новичок», но, как выяснилось, это не так. Никакого «Новичка» обнаружено не было. Не выдерживают критики и неясные объяснения команды Навального относительно присутствия на борту самолета вместе с «отравленным Алексеем» Марии Певчих, биография которой не вызывает доверия. … История оказалась так плохо состряпана, что нитки из нее торчат со всех сторон и видны всем без исключения», – говорится в статье.

По словам автора материала, «это печальным образом отразилось на рейтинге Навального и его политических перспективах в России. И, похоже, по этой причине западные политические стратеги решили теперь сделать ставку на его жену». «Итак, самое важное, что касается информации из источника в окружении Навального: скоро Алексей и Юлия возвращаются из Германии в Россию и сделают важное заявление о том, что Юлия Навальная выдвигается как кандидат в Государственную думу Российской Федерации от Москвы. … Конечно, не все в лагере российской оппозиции обрадуются такой политической рокировке. Уже сейчас со стороны зарубежных кураторов на представителей российской оппозиции оказывается давление с целью убедить их последовать указаниям и поддержать решение о выдвижении Юлии Навальной в качестве единого кандидата от оппозиции. … Но что поделать? Нужно получать приказы и делать, что говорят», – иронизирует автор материала.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.