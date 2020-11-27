Неизвестные в медицинских масках ограбили магазин в Чертаново

Неизвестные в медицинских масках ограбили магазин в Южном Чертанове, ущерб составил почти 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Поступило сообщение о грабеже по адресу: Варшавское шоссе, дом 152А. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 25 ноября в помещение офиса, расположенного на первом этаже ТЦ по указанному адресу, вошли четверо неизвестных в медицинских масках, открыто похитили с витрины четыре сотовых телефона, скрылись», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-служюы.

Материальный ущерб составил более 199 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье УК «Грабеж».

Напомним, в июле грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички 100 тыс. рублей.