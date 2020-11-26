Песков призвал не трактовать отсутствие поздравлений Байдену как неприятие его победы

Президент России Владимир Путин своевременно поздравит нового лидера США, неверно трактовать отсутствие поздравлений как неприятие победы Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов», – ответил Песков на просьбу прокомментировать возможное восприятие на Западе молчания Путина как сигнала о том, что Кремль не принимает победу Бадена и ждет, пока Трамп оспорит выборы.

Песков также обратил внимание, что «никакие итоги выборов пока не подводились», а избранным президентом Байдена объявили СМИ. «В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу», – отметил он, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, влияет ли на решение Путина тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, пресс-секретарь президента ответил: «Абсолютно нет».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась.

В минувшее воскресенье предвыборный штаб Дональда Трампа решил подать иск в Верховный суд США. По словам главы американской администрации, следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, поданных в ходе прошедших президентских выборов. Трамп также заявил о серьезном нарушении Конституции США в ходе выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.