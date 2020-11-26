Карабахские военные взорвали армейские объекты на отошедших Азербайджану территориях

Карабахские военные, покидая Кельбаджарский район, взорвали объекты, которые могла бы в дальнейшем использовать азербайджанская армия, сообщают СМИ.

После подписания трехстороннего соглашения армянская сторона должна была передать Кельбаджарский район одним из первых, но за отведенные пять дней вывести военный контингент и гражданских не успевали. В Баку пошли на уступки и согласились дать отсрочку, в четверг, 26 ноября, ее срок истекает, передает НТВ.

Азербайджан гарантировал безопасность всем карабахским армянам, пожелавшим остаться в переданном районе, однако почти все местные жители предпочли уехать, а военные, покидая свои позиции, взрывали объекты, которые могла бы в дальнейшем использовать азербайджанская армия.

Отмечается, что это было похоже на «массовую эвакуацию»: на дороге, связывающей Кельбаджар с Арменией, образовались многокилометровые пробки, люди уезжали семьями, вывозили вещи, домашний скот и даже тела усопших, чтобы перезахоронить их.

В Ереване заявляли, что все переселенцы смогут рассчитывать на денежную компенсацию, но она невелика, потому многие, уезжая, разбирали строения и перевозили на новое место, а некоторые здания просто сжигали.

Отмечается, что во времена СССР Кельбаджар был частью Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, и после войны в начале 90-х годов де-факто перешел под контроль Армении. Тогда тысячи этнических азербайджанцев также покидали эту территрию, а теперь они получили возможность вернуться.

В районе останется наблюдательный пост российских миротворцев, которые не допустят новых боестолкновений и обеспечат безопасность мирных жителей с обеих сторон.

Напомним, передача контроля над Кельбаджарским районом под наблюдением российских миротворцев началась с 00.00 25 ноября. В четверг его передали азербайджанской стороне.

10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию.

В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.