Facebook выплатил наложенный российским судом штраф в 4 млн рублей В России за сутки выявили 25,5 тыс. случаев коронавируса Сотрудника полиции обвинили в смерти задержанного в Забайкалье 26 ноября 2020, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Старшине полиции в Забайкальском крае, который нанес смертельную травму задержанному, предъявлено обвинение, сообщает региональный СК. По данным следствия, 22 ноября 30-летний помощник оперативного дежурного отдела полиции «Железнодорожный» в Забайкальском крае применил физическую силу против доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Задержанный получил черепно-мозговую травму и впоследствии умер, передает «Интерфакс». Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), он арестован. Следователи допросили обвиняемого, руководство отдела полиции, а также всех сотрудников, работавших в составе дежурной смены. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Напомним, в ноябре 2019 года следователи организовали проверку после того, как в отделе полиции Оренбурга умерла девушка, доставленная туда за правонарушение.

