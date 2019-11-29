В отделе полиции Оренбурга умерла избивавшая сожителя девушка

Следователи организовали проверку после того, как в отделе полиции Оренбурга умерла девушка, доставленная туда за правонарушение, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

В ведомстве подтвердили, что следователи «начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел вечером накануне, 28 ноября. Информации о точном возрасте погибшей и причинах смерти нет.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что девушка была задержана за побои сожителя.

«Конфликт в семье произошел на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В ее отношении проводилась проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», – сказал он.

Ранее сломавший батарею в полицейском участке мужчина умер от ожогов в Калининграде.