Сломавший батарею в полицейском участке мужчина умер от ожогов

Задержанный в Калининграде повредил батарею в отделении полиции и скончался от термических ожогов, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району города, его задержали за мелкое хулиганство, передает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги», – отметили в УМВД.

Полицейские оказали первую помощь и вызвали медиков, бригада увезла его в больницу, где тот скончался.

Региональное УМВД проводит служебную проверку, которая установит все обстоятельства инцидента.

Ранее в понедельник сообщалось, что в одном из отделов полиции Петербурга в ночь на понедельник умерла задержанная.