Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 08:23  |  vz.ru
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Рубль разрушает новогоднюю традицию

Ноябрь и декабрь традиционно худшие месяцы для рубля. Но не в этот раз Владимир Трефилов/РИА Новости
Конец года исторически является худшим временем для российской валюты. Однако этот ноябрь стал исключением из правила. Рубль не подешевел к доллару, как делал это последние десять лет, а наоборот, прибавил почти 5%. Сломает ли плохую традицию рубль и в декабре? Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
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Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
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Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев

    26 ноября 2020, 08:18

    Текст: Алина Назарова

    Гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в занятой оккупантами Орловской области, свидетельствуют рассекреченные материалы, предоставленные управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.

    Речь идет о материалах, собранных органами СМЕРШ в 1943 году после освобождения Орловской области советскими войсками. В спецзаписке начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года отмечалось, что, заняв районы Орловской области, гитлеровцы широко развернули там сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых «учиняли репрессии и массовые злодеяния  в отношении мирных жителей».

    «Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области», – писал Митрофанов. По его словам, там во время оккупации, по неполным данным на момент составления записки, было казнено свыше 200 советских граждан, передает РИА «Новости».

    В частности, в Знаменском районе действовал карательный отряд под названием «Украинская компания», который немцы создали в июне 1942 года и во главе которого стоял некто Гетман. В состав отряда подбирались лица, враждебно настроенные по отношению к советской власти, в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи. Всего в рядах «Украинской компании» состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой «бригады смерти».

    Как установили оперативники СМЕРШа, карательный отряд «по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа». Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов. Расстреливали и беременных женщин.

    Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать все население, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они заподозрены в связях с партизанами. «Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли», – писал офицер СМЕРШа. По словам Митрофанова, оставшихся стариков и старух Гетман предупредил: «Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь».

    В записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова. «Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами», – вспоминал Фролов. По его словам, далее Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Всего по списку главарь карателей вызвал для расстрела несколько семей, всего 26 человек – от маленьких детей до стариков.

    «Гетман дал команду – «начинай» и тотчас же раздались залпы», – добавил Фролов. Около ямы вместе с другими упала одна из женщин, из ее рук выпал ребенок. «А две испуганные девочки убежали от могилы в сад и, прячась за копны сена, схватили в руки по несколько былинок травы и, заслоняясь ими, кричали: «Дяденька, не стреляйте». Но двое карателей схватили этих девочек за волосы, притащили к яме и расстреляли», – говорил свидетель.

    Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили в яму. 

    Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района, сообщал Митрофанов. «Факты чудовищных злодеяний, кроме свидетельских показаний, задокументированы путем вскрытия могил и эксгумации трупов. В одной лишь только деревне Пешково вскрыто четыре могилы, в которых находилось 52 трупа, и в деревне Мыврино вскрыта одна могила с 18 трупами», – писал контрразведчик. Трудоспособное население немцы в принудительном порядке отправляли на каторжные работы в Германию, добавлял он.

    Еще одним доказательством изуверств «Украинской компании» стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Допрос провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов. Голованова показала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин.

    Российские правоохранители, поисковики и историки за последнее время провели большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения. 3 июля глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства.


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