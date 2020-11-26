Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев

Гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей в занятой оккупантами Орловской области, свидетельствуют рассекреченные материалы, предоставленные управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.

Речь идет о материалах, собранных органами СМЕРШ в 1943 году после освобождения Орловской области советскими войсками. В спецзаписке начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года отмечалось, что, заняв районы Орловской области, гитлеровцы широко развернули там сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур, с помощью которых «учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей».

«Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области», – писал Митрофанов. По его словам, там во время оккупации, по неполным данным на момент составления записки, было казнено свыше 200 советских граждан, передает РИА «Новости».

В частности, в Знаменском районе действовал карательный отряд под названием «Украинская компания», который немцы создали в июне 1942 года и во главе которого стоял некто Гетман. В состав отряда подбирались лица, враждебно настроенные по отношению к советской власти, в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи. Всего в рядах «Украинской компании» состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой «бригады смерти».

Как установили оперативники СМЕРШа, карательный отряд «по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа». Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов. Расстреливали и беременных женщин.

Так, в деревне Узкая Гетман приказал согнать все население, отобрал из них почти 30 человек и объявил, что все они заподозрены в связях с партизанами. «Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли», – писал офицер СМЕРШа. По словам Митрофанова, оставшихся стариков и старух Гетман предупредил: «Если не будете работать, то и вас, дармоедов, постигнет та же участь».

В записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова. «Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами», – вспоминал Фролов. По его словам, далее Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Всего по списку главарь карателей вызвал для расстрела несколько семей, всего 26 человек – от маленьких детей до стариков.

«Гетман дал команду – «начинай» и тотчас же раздались залпы», – добавил Фролов. Около ямы вместе с другими упала одна из женщин, из ее рук выпал ребенок. «А две испуганные девочки убежали от могилы в сад и, прячась за копны сена, схватили в руки по несколько былинок травы и, заслоняясь ими, кричали: «Дяденька, не стреляйте». Но двое карателей схватили этих девочек за волосы, притащили к яме и расстреляли», – говорил свидетель.

Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили в яму.

Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района, сообщал Митрофанов. «Факты чудовищных злодеяний, кроме свидетельских показаний, задокументированы путем вскрытия могил и эксгумации трупов. В одной лишь только деревне Пешково вскрыто четыре могилы, в которых находилось 52 трупа, и в деревне Мыврино вскрыта одна могила с 18 трупами», – писал контрразведчик. Трудоспособное население немцы в принудительном порядке отправляли на каторжные работы в Германию, добавлял он.

Еще одним доказательством изуверств «Украинской компании» стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Допрос провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов. Голованова показала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин.

Российские правоохранители, поисковики и историки за последнее время провели большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения. 3 июля глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства.