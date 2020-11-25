Байден не увидел необходимости в прямых консультациях с Трампом

Необходимости в прямых консультациях по передаче полномочий между «избранным президентом» США Джо Байденом и действующим главой государства Дональдом Трампом нет, заявила представитель избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд.

По ее словам, в команде Байдена довольны тем, как осуществляется процедура передачи полномочий будущей администрации. «Наша команда уже начала получать информацию, необходимую для успешного продолжения этого процесса. Но мы не считаем, что избранному президенту Байдену необходимо напрямую общаться с президентом Трампом, чтобы получать эту информацию», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, в США началась формальная процедура передачи президентской власти Байдену. До этого госсекретарь Майкл Помпео на брифинге в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену заявлял, что в США состоится «плавная передача власти второй администрации» Дональда Трампа. Он отметил также, что Госдеп сделает все, что требуется по закону, для передачи власти в США новой администрации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден будет вырывать власть из рук Трампа.