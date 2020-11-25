Автоэксперт: Новый формат экзамена на права позволит лучше оценить подготовку будущего водителя

Сокращение количества «грубых» ошибок во время сдачи экзамена на водительские права скорее всего никак не отразится на числе получающих права и эффективности приема экзамена в целом, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» автоэксперт Максим Кадаков, комментируя соответствующий законопроект МВД.

В Министрестве внутренних дел (МВД) разработали проект нового административного регламента о сдаче экзамена на права, согласно которому сокращается количество «грубых» ошибок (с 17 до 15), по которым может быть остановлен экзамен на получение прав.

«Я думаю, что на будущих автомобилистах этот регламент никак не отразится, потому что процент сдавших зависит не от этого, а от того, как поставлен процесс обучения и приема экзамена. Дело в том, что «завалить» можно абсолютно любого водителя, даже самого опытного, придравшись к миллиону моментов. При этом есть основополагающие вещи, которым абсолютно любой автомобилист должен следовать», – говорит Кадаков.

Автоэксперт уточняет, что в числе таких обязательных правил непосредственно находится и пункт о «пристегнутом ремне безопасности».

«А главное, нужно понимать, ради чего все это делается. Если основная цель – повышение безопасности на дорогах, то тут, скорее, нужно по-другому учить людей. Хотя согласно последним изменениям сдачи экзамена, увеличится внимание к умениям кандидата в водители на дороге, что правильно. И вообще тут должен быть жесткий перевес в сторону реальных навыков водителя на дороге», – убежден собеседник.

Он также подчеркнул, что считает неправильным то, что во время обучения вождению учеников не пускают на дорогу с высокой интенсивностью движения, где разрешено двигаться с более высокой скоростью. «По сути, мы выпускаем на опасную дорогу человека, который по ней ездить не умеет», – подытожил Кадаков.

Ранее в ГИБДД рассказали, что по новым правилам сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу в апреле следующего года, упор будет сделан на проверку навыков управления автомобилем в реальной обстановке. То есть этап «площадка» теперь будет проводиться непосредственно в городе, среди других участников движения. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой взгляд сообщил, что из-за нововведений есть риск увеличить количество пробок в больших городах.