МВД решило сократить список грубых ошибок в экзамене на права

МВД предложило сократить с 17 до 15 перечень ошибок, допущенных кандидатом в водители, по которым может быть остановлен экзамен на получение прав, следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов.

Действующий регламент содержит сводную таблицу ошибок кандидатов, которые разделяются на «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении «грубых» нарушений (их в перечне 17) экзамен прерывается, передает РИА «Новости».

Проект нового регламента предусматривает, что экзамен будет прекращаться, если «кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15) пунктов экзаменационного листа».

Из новых ошибок – «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи». Кроме того, в перечень нарушений, при которых экзамен прерывается, включен «не пристегнутый ремень безопасности». В настоящее время эта ошибка относится к категории средних, за нее начисляются три штрафных балла.

В целом, остальные ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

Напомним, во вторник начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников заявил, что разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на российских дорогах.