В ГИБДД указали способы снизить смертность на дорогах

Разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на российских дорогах, заявил начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.

«Мы понимаем, что инструментарий, который сегодня применяется, он эффективность свою показал. Надо новые методы и формы (внедрять). Надо разделять транспортные потоки», – передает РИА «Новости» слова Черникова.

Для этого, считает он, эффективными могут оказаться ограждения, которые позволять «канализировать» передвижение пешеходов: пешеходные зоны, тротуары.

«Необходимо обустроить пешеходные переходы даже, может быть, в контуре «лежачих полицейских». Освещать дороги надо, особенно, где переходят пешеходы», – продолжил глава ГИБДД.

По его словам, последние заключения экспертов (специалистов Минтранса, ВШЭ и других) свидетельствуют о том, что сегодня один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств.

«Когда снижается количество автомобилей на проезжей части, то мы видим и снижение (смертности). Вот, в период коронавируса, во время первого всплеска, на 20 процентов снизилась смертность. Поэтому здесь необходимо видеть, как правильно применять все мероприятия, инструменты в рамках нацпроекта «Безопасных и качественных автомобильных дорог», чтобы нацелить непосредственно на снижение смертности при увеличении интенсивности потока», – пояснил Черников.

Глава Госавтоинспекции уточнил, что в 2020 году показатель уровня смертности на дорогах России снижается более чем на четыре процента.

Напомним, в понедельник ГИБДД объяснила суть изменений в экзаменах на водительские права.