Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов

Мировые цены на нефть продолжают расти, стоимость марки WTI превысила 45 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск цена февральских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent росла на 3,91%, до 47,84 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 3,56%, до 47,7 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 4,62% – до 45,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 48,03 доллара за баррель впервые с марта 2020 года, передает ТАСС.

Ранее во вторник цена на Brent поднималась выше 47 долларов за баррель.

Утром во вторник мировые цены на нефть уверенно росли, закрепляясь у максимумов с марта, на прогрессе в разработках вакцины от COVID-19.