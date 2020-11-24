Цена барреля нефти Brent превысила 47 долларов

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,43% и достигла 47,12 доллара за баррель, последний раз она торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

WTI торгуется на уровне 44,28 доллара за баррель, что на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии, передает ТАСС.

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 2,07% и достигла 1 тыс. 799,8 доллара за тройскую унцию. Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня 1,8 тыс. доллара за тройскую унцию 17 июля.

К 17.40 мск цена на золото замедлила падение до 1 тыс. 802,2 доллара за тройскую унцию (-1,94%).

Ранее сообщалось, что курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 32 копейки – до 75,86 рубля, курс евро опустился на 35 копеек – до 89,85 рубля. Стоимость нефти растет на 1% – до 46,50 доллара за баррель по марке Brent.