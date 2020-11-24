Рубль вырос к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро 24 ноября 2020, 10:14 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 32 копейки – до 75,86 рубля, курс евро опустился на 35 копеек – до 89,85 рубля. Стоимость нефти растет на 1% – до 46,50 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

